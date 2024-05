Ein Mann ist in der Nacht zum Montag in der Südlichen Innenstadt ausgeraubt worden. Nach Polizeiangaben war er gegen 0.40 Uhr im Bereich der Hans-Sachs-Straße auf dem Heimweg, als ihn ein Angreifer zunächst von hinten umklammerte. Währenddessen kamen zwei weitere Täter hinzu, entnahmen den Geldbeutel aus seiner Hosentasche und raubten das Geld. Dann flüchtete das Trio. Die drei Räuber trugen jeweils rote Kapuzenpullover mit Aufschriften und sind etwa 20 bis 25 Jahre alt. In Tatortnähe konnte die Polizei kurz darauf drei Männer kontrollieren, die im Verdacht stehen, den Raubüberfall begangen zu haben. Die Polizei sucht Zeugen für den Überfall: Telefon 0621 963-2122.