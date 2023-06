Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie funktioniert eigentlich das Löten? Bei einem Workshop der Hochschule Kaiserslautern im Jugendhaus One wurden die Teilnehmer spielerisch an das Thema herangeleitet. Das Vorhaben: Aus einzelnen Bauteilen soll ein Diodenmännchen zusammengelötet werden.

Wie funktioniert das mit dem Strom? Was ist eine elektrische Schaltung? Wie kann man eine solche bauen? Was ist eigentlich eine Platine und wie geht man richtig mit dem Lötkolben um? Mit all diesen