Von zwei Fällen beschädigter Fenster im Pirmasenser Stadtgebiet berichtet die Polizei am Dienstag – sowohl an der Grundschule Husterhöhe als auch an der Pauluskirche könnte der Schaden von einem Schuss mit einem Fußball verursacht worden sein. Doppelt verglaste Fensterscheiben der Grundschule Husterhöhe seien zwischen Freitag, 21. Juni, 17 Uhr, und Montag, 24. Juni, 13 Uhr, von noch unbekannten Tätern beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf 250 Euro beziffert. Das Fenster an der Pauluskirche in der Marie-Theresien-Straße wurde zwischen Sonntag, 23. Juni, 13 Uhr und Montag, 24. Juni, 14 Uhr, getroffen. Die Schadenshöhe liegt bei 200 Euro. Die Polizeiinspektion Pirmasens nimmt unter 06331 5200 und per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de Hinweise zu den Vorfällen entgegen.