Vor zehn Jahren kam Deniz Taydas aus Gaziantep, der sechstgrößten Stadt der Türkei, nach Deutschland. Erst seit 2020 lebt er in Pirmasens, wo er vor zwei Monaten das Restaurant „Ibosallee“ übernommen hat.

Früher wohnte und arbeitete Taydas in Köln – natürlich in der Gastronomie. Die Frage, wo er das Kochen gelernt hat, ist so überflüssig wie Eulen nach Athen