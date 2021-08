Ein interessantes Wasgauderby bietet die dritte Runde im Fußball-Verbandspokal, deren Paarungen am Dienstagnachmittag in Edenkoben gesetzt wurden.

Die Sportfreunde Bundenthal erwarten am Mittwoch, 25. August (Anstoß: 18 Uhr), die SG Eppenbrunn zu einem Duell zweier Landesligisten. Landesliga-Titelanwärter SV Hermersberg muss eine Stunde später bei Clausen-Bezwinger TSG Trippstadt antreten. Ebenfalls für 25. August, 19 Uhr, ist die Partie des SC Weselberg gegen den Landesligisten SV Hinterweidenthal angesetzt. Bezirksligist Weselberg erreichte vorige Runde das Verbandspokal-Viertelfinale, dann wurde der Wettbewerb wegen der Corona-Pandemie abgebrochen. Schließlich misst sich das als Kreispokal-Halbfinalist in den Verbandspokal gerückte B-Klasse-Team des SC Stambach am letzten August-Mittwoch ab 19 Uhr mit dem Landesligisten FC Fehrbach.

In der vierten Runde am 15. September steigen dann die Verbandsligisten in den Wettbewerb ein.