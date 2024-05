Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mitglieder der Grünen und der CDU haben am Freitag, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, in Wachenheim für das Hissen und das Einholen einer Regenbogenflagge am Rathaus gesorgt. Das Toleranz-Symbol sorgte im Laufe des Tages aber auch für Irritationen.

Vorangegangen war der Regenbogen-Aktion ein Stadtrat-Antrag der Wachenheimer Grünen im März. Diese wollten am Aktionstag gegen die Diskriminierung von queeren Menschen – allgemein gesprochen