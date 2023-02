Im Hauensteiner Penny-Markt hat es bereits am 9. Februar einen gewalttätigen Vorfall mit einem Kunden gegeben. Wie die Polizei Dahn am Mittwoch auf Anfrage bestätigte, wollte „eine männliche Person“ in den Markt, obwohl gegen den Mann ein Hausverbot ausgesprochen worden war. Eine 39-jährige Mitarbeiterin hatte den Mann auf das Hausverbot angesprochen und wurde daraufhin durch einen Faustschlag so verletzt, dass sie zu Boden ging. Durch den Sturz habe sie sich weitere Verletzungen zugezogen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Frau musste ärztlich behandelt werden. Die Dahner Polizei nahm die Strafanzeige auf. Auf die Frage, wieso die Polizei keinen Pressebericht dazu verfasst hatte, teilte Thomas Brach von der Dahner Polizei mit: „Es besteht aktuell zwar ein Tatverdacht, aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens wurde aber von einer Veröffentlichung abgesehen.“