Knapp zwei Wochen vor Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni haben bisher 6047 Pirmasenser Briefwahl beantragt oder ihre Stimmen bereits im Wahlbüro im Rathaus am Exerzierplatz abgegeben. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Das entspricht 18,7 Prozent aller Wahlberechtigten. Vor fünf Jahren, bei den letzten Europa- und Kommunalwahlen, hatten insgesamt 20,6 Prozent der Pirmasenser ihre Stimme per Brief abgegeben.

Briefwahl muss beantragt werden, teilt die Verwaltung weiter mit, Gründe müssen nicht angegeben werden. Dies ist beispielsweise mit dem Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung möglich, außerdem können die Unterlagen auch im Internet auf der Stadthomepage, per E-Mail an die Adresse briefwahl@pirmasens.de oder über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung beantragt werden. Wahlberechtigte können Briefwahlunterlagen aber auch persönlich im Wahlamt abholen oder direkt vor Ort wählen. Hierzu ist die Vorlage der Wahlbenachrichtigung und eines gültigen Ausweis- oder Passdokuments erforderlich. Die Abholung der Briefwahlunterlagen durch Dritte ist bei Vorlage einer Vollmacht möglich, die auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung zu finden ist. Eine Vorsorge- oder Generalvollmacht reicht laut Stadt nicht aus, auch können die Unterlagen nicht telefonisch beantragt werden.

Das Wahlbüro ist im Rathaus im ersten Stock, Zimmer 1.21. Geöffnet ist das Büro montags bis mittwochs von 9 bis 17 Uhr, donnerstags von 9 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr. Infos unter Telefon 06331 84-2539, -2542 und -2545 sowie im Internet auf der Homepage der Stadt.