„Geh aus, mein Herz, und suche Freud!“ Unter dieser Aufforderung, die Titel eines bekannten Sommerliedes von Paul Gerhardt ist, steht ein Konzert in der Johanneskirche in Pirmasens am Sonntag, 26. Mai.

Der Tenor Daniel Schreiber war schon mehrfach in Pirmasens zu hören – zuletzt bei der Friedensmesse „The Armed Man“ von Karl Jenkins im November 2023. Zusammen mit dem Organisten Kai Schreiber gestaltet er am Sonntag, 26. Mai, ein Konzert in der Johanneskirche. Letzterer zeichnet auch für das Programm verantwortlich, das um 18 Uhr startet und das Gerhardtsche Lied direkt aufgreift.

Kai Schreiber ist seit 1992 Organist an der protestantischen Kirche in Freinsheim. Sein kompositorisches Schaffen umfasst Kammermusik, Lieder und Orchesterwerke. Im Hauptberuf ist er Gymnasiallehrer für Musik und Englisch. Weitere Kompositionen, die bei dem vorsommerlichen Konzert erklingen sollen, stammen aus den Federn alter Meister: Heinrich Schütz, Joseph Haydn, Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy und Antonin Dvorak. Das Publikum darf sich demnach auf einen abwechslungsreichen Abend zur Einstimmung in die Sommerzeit freuen.

Leidenschaft für Barockmusik

Daniel Schreiber ist international ein gefragter Solist und Ensemblesänger. Seine stimmlichen Fähigkeiten und sein musikalisches Einfühlungsvermögen haben ihn zu einem gern gesehenen Gast bei den Rundfunkchören des SWR, BR und NDR gemacht. Schreibers Leidenschaft gilt der Musik der Barockzeit, seine bewegliche Stimme deckt jedoch auch das Repertoire von der Renaissance bis zur Spätromantik ab.

Bedeutende Stationen seiner künstlerischen Tätigkeit sind neben den Evangelistenpartien der großen Oratorien Johann Sebastian Bachs auch regelmäßige Auftritte mit dem Ensemble Stimmkunst Stuttgart unter der Leitung von Kay Johannsen, mit dem er auch 2024 einen im September 2023 eröffneten Mendelssohn-Zyklus fortsetzen wird.

Seit 2009 bei den Singphonikern

Das Singen im Chor sowie im klein besetzten Vokalensemble begleitet Daniel Schreiber seit seiner frühen Kindheit. Wegweisend war für den 1979 in Neustadt an der Weinstraße geborenen Sänger seine Zeit im Chor des Landauer Max-Slevogt-Gymnasiums, bei der Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz und beim Hochschulvokalensemble Circus Musicus in Stuttgart. In der baden-württembergischen Landeshauptstadt studierte er auch. Offenheit und Neugier prägen sein musikalisches Wirken. Seit 2009 ist Schreiber beim Münchner Männervokalensemble Die Singphoniker aktiv.

Initiator der Freinsheimer Bachstunden

Kai Schreiber hat Schulmusik an der Musikhochschule Mannheim – Hauptfach Klavier – sowie Anglistik an der Universität Mannheim studiert. Als Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) absolvierte er ein Auslandsstudium im Konzertfach Orgel am Trinity College of Music in London. Seit 1992 ist Kai Schreiber Organist an der protestantischen Kirche am Markt in Freinsheim. Dort rief er 2014 die Freinsheimer Bachstunden ins Leben, in denen er das gesamte Orgelwerk von Johann Sebastian Bach in wechselnden Programmen zur Aufführung bringt.

Auch als Improvisator tritt Kai Schreiber im liturgischen wie im konzertanten Rahmen in Erscheinung. So improvisierte er die Musik zu den Stummfilmen „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“, „Der General“ und „Modern Times“. Kompositionsaufträge hat er vom Kulturverein Daun und anlässlich der Einweihung des Geläuts der Antoniterkirche Köln erhalten. Im Hauptberuf unterrichtet Kai Schreiber als Gymnasiallehrer die Fächer Musik und Englisch.

Info

Konzert mit Daniel Schreiber und Kai Schreiber am Sonntag, 26. Mai, 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.