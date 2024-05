Die „Lebensart“-Messe gastiert am Wochenende im Pirmasenser Strecktalpark. 62 Aussteller sind ab Freitag bei der Outdoor-Messe dabei: Pflanzen, Gartenmöbel, Deko für Garten und Balkon sowie Lifestyle-Produkte werden angeboten.

„Wir haben eine stimmige Mischung bekannter und neuer Anbieter für die Teilnahme gewinnen können“, berichtet Eva Johann, eine der beiden Projektleiterinnen. Mit einem großen Stand dabei ist erneut der Ramster Holzbackofen aus Pirmasens, an dem Thomas Ramster traditionell seine Produkte präsentiert, sowie auch selbst komponierte Saucen und Gewürze anbietet. Und auch das Union-Bauzentrum Hornbach wird wie gewohnt vor Ort sein, um Werkzeuge und Maschinen zu zeigen.

Außerdem verführen die Almburschen mit Käse, Schinken und Speck aus Österreich, das Atelier Columbina bietet Hutmode und Gabriele Lohmüller zeigt ihre riesigen Sonnenliegen. Erstmals mit von der Partie ist Celine Peter mit ihrem Start-up „Textures by Celine“, die Bilder mit dreidimensionalem Effekt gestaltet, und auch das Pirmasenser Eiscafé Felder feiert seine Premiere bei der „Lebensart“.

Die musikalische Unterhaltung übernehmen diesmal Petra Arnold-Schultz und Jürgen „Mojo“ Schultz aus Weinheim . Im Gegenzug werden Pirmasenser Musiker bei der „Lebensart“ in Weinheim verpflichtet werden, versichern die Organisatoren.

Die Messe ist täglich bis 18 Uhr geöffnet und beginnt am Freitag und Samstag um 10 Uhr. Am Sonntag öffnet die Messe um 11 Uhr ihre Tore. Online-Tickets gibt es unter www.lebensart-messe.de. Kinder bis einschließlich 15 Jahre haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. ckkm