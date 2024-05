Unverzichtbarer Ausrüstungsgegenstand jedes Radelnden ist der Helm. Bereits im Kindergartenalter gehört ein Fahrradhelm zwingend zu jeder Fahrt, weshalb sich die Verkehrswacht in besonderer Weise um die Ausstattung der Einrichtungen mit diesem potenziellen Lebensretter engagiert. Am Mittwoch hatte Ralf Müller, Vorsitzender der Verkehrswacht Pirmasens und des Landkreises Südwestpfalz, fünf Exemplare im Gepäck, als er der Johannes-Kindertagesstätte einen Besuch abstattete. Stellvertretend für 22 Kitas in der Stadt überreichte er gemeinsam mit Maren Müller, Verkehrssicherheitsberater Jürgen Büchler und Fahrradhändler Thomas Gebhard die qualitativ hochwertigen Helme, die denn auch prompt bei der ersten Fahrt im Kita-Hof zum Einsatz kamen, ihre Schutzfunktion aber glücklicherweise nicht unter Beweis stellen mussten. Rund 4000 Euro lässt sich die Verkehrswacht die Aktion kosten, bei der insgesamt 115 Helme – je nach Einrichtungsgröße vier oder fünf pro Kita – gespendet werden.