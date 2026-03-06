Ein 79-jähriger Leichtkraftradfahrer hat am Donnerstag gegen 13 Uhr bei einem Unfall auf der Rodalber Straße in Pirmasens schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei wollte eine 37-jährige Autofahrerin vom linken Fahrbahnrand aus die Straße überqueren, um in eine gegenüberliegende Einfahrt abzubiegen. Dabei übersah sie den in gleicher Richtung fahrenden Mann auf seinem Leichtkraftrad.

Der Zweiradfahrer stürzte durch den Zusammenstoß auf die Straße und erlitt schwere Verletzungen. Das Leichtkraftrad prallte nach dem Unfall noch gegen ein geparktes Auto. Rettungskräfte versorgten den 79-Jährigen vor Ort und brachten ihn anschließend in das Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Nach Angaben der Polizei entstand an den drei beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro. Für die medizinische Versorgung, die Unfallaufnahme und die Arbeit eines hinzugezogenen Gutachters sperrte die Polizei die Straße bis kurz vor 17 Uhr.

Trotz der Absperrung ignorierten mehrere Autofahrer die Maßnahmen und fuhren bis in die Nähe der Unfallstelle. Die Polizei weist darauf hin, dass solche Absperrungen der Sicherheit aller Beteiligten dienen und unbedingt beachtet werden müssen. Wer diese missachtet, gefährdet sich selbst, Einsatzkräfte und Unfallbeteiligte und muss mit einem Verwarngeld rechnen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, können sich bei der Polizei Pirmasens unter Telefon 0631 36915199 melden oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.