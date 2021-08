Bislang unbekannte Täter haben am Freitag zwischen 7 und 12 Uhr in Winzeln zwei sogenannte Vertikal-Schwingstopfer gestohlen. Diese gehören der Deutschen Bahn und werden zur Verdichtung von Schotter auf dem Gleisbett verwendet. Die Geräte befanden sich auf der Pritsche eines Kastenwagens, der „auf dem Parkplatz eines Hotels in der Bottenbacher Straße“ parkte, wie die Pirmasenser Polizei am Wochenende berichtete. Sie schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro. Weil es bislang keinerlei Hinweise auf die Täter gibt, sind Zeugen aufgerufen, sich zu melden: Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.