500 Teilnehmer haben sich für das U17-Turnier des Meckle-Cups am Wochenende in Pirmasens angemeldet. Sie alle übernachten im Zeltlager am Eisweiher. Neben Teams aus der Region reisen auch viele aus den Metropolen Deutschlands für die beiden Tage in die Pfalz. Eine Absage aber schmerzt dann doch irgendwie.

Die 13. Auflage des Meckle-Cups in Pirmasens ist zugleich die erste Auflage, die als Freiluftveranstaltung durchgeführt wird. Der organisierende Meckle-Verein mit seinem Vorsitzenden Jörg Henrich