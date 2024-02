30:0 Punkte – souveräner und frühzeitiger geht’s nicht! Bereits am viertletzten Spieltag hat die Dahner Team – mit einem Ehepaar und zwei Brüdern – den Titel in der Tasche.

Nach dem 9:2 am vergangenen Wochenende in Hochspeyer, dem 15. klaren Sieg im 15. Saisonspiel, haben die Wasgaustädter sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten TSG Kaiserslautern III. Spitzenspieler Christoph Brubach gewann alle 16 Einzel. Der Partner des mehrfachen Saarlandmeisters im vorderen Paarkreuz, Ex-Oberliga-Spieler Andy Halinski, gewann 14 von 17 Einzeln. Vorwiegend in der Mitte, gelegentlich auch mal vorne kommen der 66-jährige Berthold Ehrhart, in jungen Jahren in der Zweiten Bundesliga an der Platte, sowie Brubachs Ehefrau, Ex-Zweitliga-Spielerin Claudia Brubach, bislang auf 10:6 und 9:4 Siege. Das hintere Paarkreuz bildeten in der Regel Steffen Burkhard (11:3) und Christoph Harmutter (12:0). André Halinski (4:0), Johannes Friedrich (5:2), Luca Fischer (1:1) und der Ukrainer Maksym Telehin (1:0) komplettierten das Team. In elf Doppeln ungeschlagen: Andy Halinski, der meist mit Burkhard, aber dreimal auch mit seinem Bruder André antrat.

Kapitän Ehrharts Ausblick auf die kommende Saison: „In der 1. Pfalzliga wollen wir schnell die nötigen Punkte gegen den Abstieg holen. Sollte es dann für weiter vorne reichen, umso besser. In Bestbesetzung sind wir für jeden Gegner schwer zu spielen.“