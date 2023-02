Da die B-Jugend-Handballerinnen der TS Rodalben am Samstag im Oberliga-Spitzenspiel bei der HSG Wittlich nicht zu ihrer gewohnten Leistung fanden, verloren sie das für die Meisterschaft so wichtige Spiel mit 13:24 (8:13). Die alleinige Tabellenführung ging in die Binsen, denn die HSG Wittlich und die SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim sind mit 22:4 Punkten aufgeschlossen.

Eine Hiobsbotschaft ereilte die TSR am Donnerstag. Jana Beneke hatte sich den Daumen an der linken Hand gebrochen. So fehlte im Spitzenspiel neben der Langzeitverletzten Victoria Schäfer eine weitere Leistungsträgerin.

„Erst in der sechsten Minute erzielten wir das erste Tor und weitere sieben Minuten sollten zum weiteren Tor vergehen. Unsere Abwehr stand gut, wir hatten Wittlichs Auswahlspielerinnen gut im Griff. Halbzeitübergreifend landeten wir fast 13 Minuten keinen Treffer“, berichtete TSR-Trainerin Yvonne Schäfer und schob nach: „Unsere Probleme lagen im Angriff, wir kamen mit den Harzbällen nicht zurecht. Technische Fehler häuften sich, die vom Gegner gnadenlos mit Kontertoren bestraft wurden.“

SO SPIELTEN SIE

TS Rodalben: Allgaier - Heyner, Allmeier (2), Madeleine Schäfer (8/1) - Ana Fe Müller (1), Kleber (1) - Lütke Streine (1); Binder, Clara Sophie Müller, Unkelbach, Giesbrecht