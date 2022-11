Die B-Jugend-Handballerinnen der TS Rodalben haben sich beim TV Nieder-Olm mit 27:24 (13:8) durchgesetzt und so mit nun 12:0 Punkten die Tabellenführung in der Oberliga Rheinland/Pfalz-Saar verteidigt. Herausragend: Torhüterin Hannah Allgaier, die fünf Siebenmeter abwehrte.

Die TSR-Mädels warfen erst in der achten Minute ihr erstes Tor. Doch nach dem 1:2 durch Zoe Cosima Heyner dominierten sie und gingen mit 13:8 in die Pause. Madeleine Schäfer sorgte in der 42. Minute für einen Sieben-Tore-Vorsprung (23:16). Nun gab Trainerin Yvonne Schäfer allen Spielerinnen noch Einsatzzeiten. Nieder-Olm verkürzte so den Rückstand, ohne den Sieg der TSR zu gefährden.

Viele Zeitstrafen und zwei Rote Karten beim Spiel in Nieder-Olm

„Das Spiel war geprägt von elf Zeitstrafen und jeweils einer Roten Karte, die auf beiden Seiten nicht erklärbar war. Ich hatte den Eindruck, dass die Unparteiischen viel auf Zuruf pfiffen“, klagte TSR-Trainerin Schäfer.

Am Morgen vor der Fahrt nach Rheinhessen ereilte das Team die Hiobsbotschaft, dass sich Leistungsträgerin Victoria Schäfer beim Aufbautraining nach ihrem Kreuzbandriss erneut diese schwere Verletzung zugezogen hat.

SO SPIELTEN SIE

TS Rodalben: Allgaier - Heyner (6/1), Allmeier (2), Binder - Beneke (6), Kleber (1) - Madeleine Schäfer (6); Lütke-Streine (2), Ana Fe Müller (3), Bauer, Schilling, Giesbrecht (1)

Spielfilm: 3:2 (9.), 4:7 (16.), 5:11 (21.), 8:13 (Halbzeit), 10:16 (33.), 13:20 (40.), 18:26 (45.) 24:27 (Ende) - Zeitstrafen: 5 - 5 - Rote Karten: Stenner (31.) - Binder (25., beide Disqualifikation) - Siebenmeter: 7/2 - 5/1 - Beste Spielerinnen: Ferber - Allgaier - Zuschauer: 50 - Schiedsrichter: Uhl/Dexheimer (HSG Worms/HSG Zotzenheim/St. Johann).