Der SV Lemberg hat einen Nachfolger für den aus beruflichen Gründe zum Saisonende ausscheidenden Trainer Alexander Beuerle gefunden. Fabian Roesinger, der aktuell zusammen mit Oliver Samsel die zweite Mannschaft coacht, bildet nächste Runde gemeinsam mit Dennis Siewert das Trainerduo für die Lemberger A-Klasse-Fußballer.

„Wir freuen uns sehr, dass wir erneut – wie vor vier Jahren – eine Lösung aus dem eigenen Stall gefunden haben. Fabian kennt die Mannschaft sehr gut und war bereits als Spieler maßgeblich am Aufstieg in die A-Klasse in der Saison 2017/18 verantwortlich“, erläuterte SVL-Vorsitzender Marc-Kevin Schaf. Der in die Suche seines Nachfolgers eingebundene Beuerle merkte an: „Fabian war für mich von Beginn an die Wunschlösung. Er kennt die sportliche Philosophie des Vereins aus dem Effeff, identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem Verein und der Mannschaft und lebt unsere Werte.“

Rösinger wird zugleich als Sportlicher Leiter fungieren. „Es wird mir sicherlich eine Menge Spaß bereiten, eine lernwillige und intakte Mannschaft gemeinsam mit meinem Freund Dennis Siewert trainieren zu dürfen“, sagte Roesinger.