Im Programm der Dahner Sommerspiele geht es am Samstag, 1. Juni, mit einem Auftritt des Comedian Stefan Danziger weiter. Auf Burg Altdahn präsentiert er sein Programm „Dann isset halt so“.

Der gebürtige Dresdner Stefan Danziger gastiert am Samstag, 1. Juni, auf Burg Altdahn. Bekannt ist er durch Auftritte bei „Night Wash“ und im „Quatsch Comedy Club“. In die Südwestpfalz bringt er sein Programm „Dann isset halt so“ mit. „Manchmal ändern sich die Dinge im Leben so, dass man feststellen muss, dass man selbst gar nicht so wichtig ist“, heißt es in der Programmbeschreibung. „Und das ist für Stefan Danziger ein befreiendes Gefühl. Er nimmt sich und seine Bedeutungslosigkeit auf die Schippe. Angefangen bei ganz persönlichen, alltäglichen Dingen bis hin zu weltgeschichtlichen Ereignissen, die vielleicht nur durch Scheitern möglich wurden. Stefan Danziger zeigt auf, dass Misslungenes allemal witzig ist.“

Danziger zog 1988 mit seiner Familie in die Sowjetunion. Dort besuchte er die russische Schule. 1995 kehrte die Familie nach Dresden zurück. Auslandsauftritte führten ihn nach London, Amsterdam, Edinburgh, Krakau und Warschau. Sein Gastspiel auf Burg Altdahn am Samstag beginnt um 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Haus des Gastes statt. Bei unsicherer Wetterlage gibt es am Samstag ab 15 Uhr eine Bandansage unter Telefon 06391 9196288, in der die endgültige Spielstätte verkündet wird.

Info

Karten gibt es in der Tourist-Information Dahner Felsenland, Schulstraße 29, Telefon: 06391 9196222, unter rheinpfalz.de/ticket, beim RHEINPFALZ-Ticket-Service unter der Nummer 0631 37016618 und 45 Minuten vor Beginn der Veranstaltung auch an der Abendkasse.