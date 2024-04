Die Stadtwerke haben in letzter Zeit vermehrt Kundenanrufe erhalten, die von Trickbetrug an der Haustür berichteten. Um ihre Kunden vor solchen Betrügereien zu schützen, haben die Stadtwerke einige Tipps zur effektiven Abwehr zusammengestellt.

Die Betrüger geben sich oft als Mitarbeiter der Stadtwerke aus oder behaupten, im Auftrag der Stadtwerke zu handeln. Sie versuchen, die Kunden mit falschen Informationen zu einem Tarifwechsel zu überreden und so an persönliche Daten zu gelangen. Diese Drückermethoden zielen darauf ab, neue Kunden zu gewinnen und Provisionen zu kassieren. Sobald die Kunden unterschrieben haben, verschwinden die Betrüger meist schnell, ohne ihre Versprechen zu halten.

Eine besonders perfide Vorgehensweise sei es, Kunden erst nach Ablauf der Widerrufsfrist über einen Versorgerwechsel zu informieren, um diesen zu erschweren. Christoph Dörr, Geschäftsführer der Stadtwerke, betont, dass Tarifwechsel an der Haustür nicht praktiziert werden. Es wird empfohlen, bei jeglichem Zweifel an der Seriosität eines Anbieters die Stadtwerke zu kontaktieren und sich zu vergewissern, ob tatsächlich Mitarbeiter im Auftrag unterwegs sind.

Fremde nicht ins Haus lassen

Auch Betrug an der Wohnungstür sei keine Seltenheit. Hier geben sich die Betrüger als Mitarbeiter der Stadtwerke aus, um Zugang zu persönlichen Daten zu erhalten. Christoph Dörr rät dazu, stets die Identität von Besuchern zu überprüfen und im Zweifelsfall die Stadtwerke zu kontaktieren. Es wird dringend davon abgeraten, Fremde ins Haus zu lassen oder unter Druck gesetzte Entscheidungen zu treffen. Letztendlich liegt es in der Verantwortung jedes Einzelnen, seine persönlichen Daten zu schützen und Betrugsversuchen entgegenzuwirken.

Wer sich nicht sicher ist, lässt Fremde nicht ins Haus oder in die Wohnung. Dieser kann auch vor der (verschlossenen) Tür kurz warten. Währenddessen sei ein Anruf bei den Stadtwerken Pirmasens unter der Rufnummer 06331 876380 empfohlen, denn so werde klar, ob aktuell Dienstleister im Auftrag der Stadtwerke Pirmasens unterwegs sind, beispielsweise für Zählerwechsel.

Tipps

- Immer nachfragen, wer konkret am anderen Ende der Leitung oder vor der Haustür ist.

- Immer den Namen der Person, der Firma sowie deren Adresse notieren. Aufzeichnung von Gesprächen immer mit einem deutlichen „Nein“ ablehnen.

- Am Telefon immer nachfragen, woher der Anrufer ihre Telefonnummer hat, denn ohne vorherige Einwilligung ist telefonische Werbung verboten und kann der Bundesnetzagentur angezeigt werden. Diese ahndet solche Vergehen mit Bußgeldern bis zu 300.000 Euro

- Telefonnummer des Anrufers notieren und aufgrund von Terminen einen Rückruf anbieten: Unseriöse Anbieter wünschen keine Rückrufe.

- Niemals persönliche Daten preisgeben. Weder Kundennummern, Zählernummern, Lieferstellennummern, Geburtstage und auch keinesfalls Bankverbindungen.

- Sofern nach einem Anruf oder Besuch eine „Vertragsbestätigung“ kommt, dieser umgehend schriftlich per Einschreiben widerrufen