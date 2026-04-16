Die Spielvereinigung Waldfischbach-Burgalben führt in ihrer ersten Saison nach dem Rückzug aus der Bezirksliga (noch?) die B-Klasse-Tabelle an.

Die Spielvereinigung Waldfischbach-Burgalben führt seit 22 Spieltagen, seit dem 24. August 2025, die Tabelle der Fußball-B-Klasse Ost an. Doch der einstmals komfortable Vorsprung von neun Punkten auf den derzeitigen Zweiten, die FV Münchweiler, ist sechs Spieltage vor Saisonende auf einen Zähler geschrumpft.

Die Meisterschaft ist also gefährdet, zumal „Wa-Bu“ am Sonntag beim heimstarken TuS Rumbach (46) gastiert, dann beim Tabellendritten FC Merzalben (50) seine Visitenkarte abgibt, ehe es nach einem Heimspiel gegen den im Abstiegskampf steckenden FC Fischbach zum Topspiel nach Münchweiler geht.

Nicht alle aufstiegswillig

„Bei uns ist keine Stimmung wie bei einem Tabellenführer“, sagt Gerhard Strütt, der Spielleiter der Spielvereinigung, die sich vor einem Jahr aus der Bezirksliga zurückzog und den Platz ihrer zweiten Mannschaft in der B-Klasse einnahm. Nicht alle in seiner Mannschaft wollten unbedingt den Titel holen. Dabei steckt jede Menge Qualität in dem von Dennis Jörg, Bastian Felten und Jannik Strütt trainierten Team. Insgesamt neun Spieler (Torwart Sasa Djordjevic, Ex-Oberligaspieler Sebastian Kuhnhardt, Maximilian König, Justin Justus, Jens Luscher, Dominik Grünnagel, Lukas Wagner, Jannik Strütt und Kapitän Steven Stecklein) waren in der vorigen Saison noch in der Bezirksliga am Ball.

Daher war die Fußball-Spielgemeinschaft von SG Waldfischbach und SV Burgalben auch als klarer Titelfavorit in die Runde gestartet. „Wir konnten allerdings selten in unserer besten Formation auflaufen, weil wir mit Justin Justus und Jens Luscher zwei auch an Wochenenden arbeitende Polizisten in unseren Reihen haben. Zudem waren Dominik Grünnagel und Lukas Wilhelm lange verletzt, andere immer wieder mal“, erzählt Strütt. Beim 3:1-Sieg am vorigen Sonntag gegen Rot-Weiß Pirmasens fehlten fünf Spieler, weil diese in Finnland weilten. Dennoch hätte sein Team in dieser Partie „auch zehn Tore machen können“, doch es mangele „schon seit Jahren an einem echten Torjäger“. Strütt weiter: „Hätten wir den, dann hätten wir vielleicht 150 statt 71 Tore geschossen. Wir benötigen zu viele Chancen, um zu treffen.“

„Das Richtige für beide Seiten“

Indes sei die Spielgemeinschaft mit dem SV Burgalben „das Richtige für beide Seiten“. Die Trainingstage halbieren sich die Partner diesseits und jenseits des Schwarzbachs, die Heimspiele werden im Verhältnis von 60:40 „Auf dem Galgenberg“ in Waldfischbach ausgetragen.

Zum nächsten Spiel beim TuS Rumbach: „Dort kann alles passieren. Aber wenn wir mal komplett antreten können, ist auch diese Aufgabe machbar“, findet Strütt. Problematisch sei „der kleine und schlechte Platz in Rumbach“. Die Stimmung beim TuS indes sei „toll – so wie ich sie mir bei uns wünschen würde“. Rumbachs Spielertrainer Eugen Stapper war 2017 mit der SG Waldfischbach Hallenmeister der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben.

MITTWOCHSPIELE

A-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken:

SG Weselberg/Linden - SV Hermersberg II 0:2 (0:1). Tore: Lucas Einfalt (27.), Tim Bauer (80.) - Rote Karte: Niklas Bold (SG/55.) - Zuschauer: 220

TuS Erfweiler - SV Lemberg 4:4 (2:2). Tore: 1:0 Moritz Schwarzmüller (5., Elfmeter), 1:1 Christian Schumacher (32.), 2:1 Henri Ludwig (35.), 2:2 Dennis Siewert (45.+1), 2:3 Marcel Heinz (55.), 3:3 Schwarzmüller (57., Elfmeter), 3:4 Schumacher (62.), 4:4 Ludwig (81.)

Tabellenspitze: 1. SVN Zweibrücken 24 Spiele/59 Punkte, 2. Weselberg/Linden 23/53, 3. Rimschweiler/VB Zweibrücken 24/52, 4. Heltersberg/ Geiselberg 23/48

B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West:

Hilster SV - SV Martinshöhe II 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Faysal Ibo (37.), 1:1 Lukas Uhl (50.), 2:1Niklas Dahler (72.) - Zuschauer: 150

SV Gersbach - SV Hochstellerhof 0:3 (0:0). Tore: Yannick Drews (60., 79., 84.)

C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost:

FC Ruppertsweiler - FC Dahn 2:5 (1:1). Tore: 1:0 Karl Sekoll (32.), 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 Manuel Domzol (42., 52., 52., 63.), 2:4 Levin Rentel (87.), 2:5 Max Visser (90.)

TuS Rumbach II - SG Bruchweiler/Busenberg II 4:1 (1:1). Tore: 1:0 Sven Schreiner (10.), 1:1 David Peddinghaus (18.), 2:1 Marcel Stegner (61.), 3:1 Dominik Wagner (63.), 4:1 Jannik Kühnel (80.)

SV Erlenbrunn II - FC Fehrbach II 5:2 (2:0). Tore: 1:0 Kai Hildebrandt (4.), 2:0 Max Ankener (33.), 3:0 Emanuel Di Stefano (53.), 4:0 Leon Thelemann (67.), 4:1 Justin Kremer (69., Elfmeter), 4:2 Karamon Traore (74.), 5:2 Ankener (84.) - Zeitstrafe: Dominik Schmidt (FCR/74.)

WOCHENENDPROGRAMM

A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken: TSC Zweibrücken II - Althornbach (Sonntag, 12.45 Uhr), Hermersberg II - Maßweiler/Höhmühlbach (So., 13 Uhr), SVN Zweibrücken - Fehrbach, Martinshöhe - Rieschweiler II, Heltersberg/Geiselberg - Erfweiler, Clausen - Lemberg (alle So., 15 Uhr), Weselberg/Linden - Petersberg (So., 15.30 Uhr), Rimschweiler/VB - Trulben (So., 16.15 Uhr)

A-Klasse Südpfalz: u. a. ASV Lug/Schwanheim - SG Klingenmünster/Göcklingen/Eschbach (Sonntag, 15.30 Uhr)

B-Klasse PS/ZWOst: Erlenbrunn - RW Pirmasens (Freitag, 19 Uhr), FC Rodalben II - Münchweiler (Sonntag, 12.30 Uhr), Hinterweidenthal II - TuS/DJK Pirmasens (So., 12.45 Uhr), Hauenstein II - Fischbach, RW Pirmasens - Merzalben, Erlenbrunn - Busenberg, Leimen - Lemberg II (alle So, 15), Rumbach - Waldfischbach-Burgalben, Bruchweiler - Ruhbank (beide So., 15.15 Uhr)

B-Klasse PS/ZW West: Martinshöhe II - Battweiler II, Rimschweiler/VB II - Bottenbach (beide Sonntag, 14 Uhr), Großsteinhausen - Ixheim, Gersbach - Winzeln, Obersimten - Stambach, Hornbach - Hochstellerhof (alle So., 15 Uhr), Knopp/Wiesbach - Höheischweiler (So., 15.15 Uhr), Hilst - Höheinöd (So., 15.30 Uhr)

C-Klasse PS/ZW Ost: Erlenbrunn II - SV 53 Rodalben, Heltersberg/Geiselberg II - Trulben II (beide So, 12.45), Rumbach II - Ludwigswinkel, Bruchweiler/Busenberg II - Dahn (beide So, 13), Fehrbach II - Kröppen/Vinningen, Hengsberg - Ruppertsweiler (beide So., 15 Uhr)

C-Klasse PS/ZW West: SVN Zweibrücken II - Ixheim II (Sonntag, 12 Uhr), Petersberg II - Wattweiler (So., 12.45 Uhr), Contwig II - Maßweiler/Höhmühlbach II, Knopp/Wiesbach II - Kleinsteinhausen (beide So., 13 Uhr), Großsteinhausen II - Höhfröschen/Rieschweiler III, Thaleischweiler - Mittelbach (beide So., 15 Uhr)

C-Klasse Südpfalz Mitte: u. a. ASV Lug/Schwanheim II - SG Klingenmünster II (Sonntag, 13 Uhr)

C-Klasse Südpfalz West: SV Kapellen-Drusweiler II - TSV Wilgartswiesen (Sonntag, 13 Uhr)