Die Reiseverkehrskauffrau Laura Schindler haben wir in der Fußgängerzone getroffen. In unserem Spontaninterview hat sie der RHEINPFALZ erklärt, warum sie von Karlsruhe nach Pirmasens gezogen ist und wie sich ein Mensch entwickeln kann, dem das Reisen in die Wiege gelegt worden ist.

Können Sie uns kurz etwas über sich erzählen?

Ich bin Laura Schindler und arbeite im City-Reisebüro. Ich komme ursprünglich aus Karlsruhe und bin nach Pirmasens gezogen.

Wie lange ist das schon her?

Das war vor drei Jahren.

Warum haben Sie sich entschieden, nach Pirmasens zu kommen?

Weil es hier viel schöner ist als im Rhein-Main-Gebiet. Im Vergleich zu Karlsruhe ist es hier ruhiger und die Mieten sind bezahlbar.

Wie sind so die Mietpreise in Karlsruhe?

Da liegt man so bei zehn Euro den Quadratmeter.

Und das Gehalt ist wahrscheinlich gleich…

Ja, richtig!

Waren Sie dort auch in einem Reisebüro tätig?

Ich war damals in Mainz tätig, tatsächlich. Ich hatte eine Ausbildung gemacht und konnte sie mit meinem Abitur auf zweieinhalb Jahre verkürzen.

Haben Sie eine Lieblings-Destination?

Eigentlich die ganze Welt! Ich war fast schon überall. Ich liebe das Nordland sehr. Da fehlt mir jetzt noch Finnland. Das mache ich im März und dann habe ich alles durch. Und natürlich überall, wo es warm ist und es einen schönen Strand gibt.

Was finden Sie an Skandinavien so besonders?

Die Natur und die Weite, die man auch hier so ein bisschen im Pfälzerwald hat. Deswegen sind wir auch hierhergezogen. Auch dort kann man gut wandern und Sport machen. Es ist dort auch sehr familienfreundlich. Und teuer! Alkohol und andere Genussmittel sind sehr, sehr teuer. Und man bekommt sie nur in speziellen Läden.

Dann gibt es dort auch wenige Suchtkranke…

Man sieht sie zumindest nicht.

Wie alt sind Sie denn jetzt, wenn ich fragen darf?

Ich bin jetzt 35 Jahre alt.

Und wann haben Sie mit dem Reisen begonnen?

Schon als Kleinkind. Mit einem Jahr war ich auf Teneriffa. Das war meine erste Reise. Mit fünf Jahren war ich in Sri Lanka. Das Reisen wurde mir quasi in die Wiege gelegt.

Und was hat das mit Ihnen gemacht? Ist aus Ihnen ein weltoffener Mensch geworden?

Ja, durchaus. Reisen ist meine Leidenschaft und ich interessiere mich sehr für andere Kulturen. Mir ist es auch egal, wo jemand herkommt. Ich reise überall hin und habe auch mal drei Monate in Südafrika gelebt.

Was haben Sie dort gemacht? Gejobbt?

Ja, genau. Ich habe dort eine Lodge mitbetreut.

Das ist interessant! Da haben Sie ja den richtigen Beruf erwischt.

Ja, das stimmt.

Eine Frage vielleicht noch: Wo reisen denn die Pirmasenser besonders gerne hin?

Natürlich mögen sie All-inclusive-Urlaube in der Türkei sehr gerne. Sie mögen aber auch Kreuzfahrtschiffe und Club-Urlaube. Die Pirmasenser machen tatsächlich aber auch viele Fernreisen.

Okay, alles klar. Dann vielen Dank fürs Mitmachen und alles Gute!

Gerne, schönen Tag noch!