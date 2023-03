Julia Zlatunic und ihren Sohn Niklas hat die RHEINPFALZ bei strahlendem Sonnenschein auf dem großen Spielplatz am Sommerwald angetroffen. Im Spontaninterview haben die beiden mit Tanja Daub über ihre Urlaubspläne bis zu den Sommerferien gesprochen und erklärt, warum der Spielplatz „An den Ziegen“ für sie der schönste in ganz Pirmasens ist.

Können Sie uns zunächst etwas über sich selbst erzählen?

Julia Zlatunic: Wir wohnen hier in Pirmasens, ich bin verheiratet und habe zwei Söhne. Der eine ist 15 , der andere – Niklas, hier im Sandkasten – ist fünf Jahre alt. Ich arbeite in Teilzeit bei der Ökumenischen Sozialstation, mein Mann ist bei der Firma Tehalit in Heltersberg. Diese Woche habe ich Urlaub, da genießen Niklas und ich das Wetter.

Niklas: Und dann fahren wir nach Kroatien.

Wow, das ist ja toll. Schon in den Osterferien?

Julia Zlatunic (lachend): Nein, erst im Sommerurlaub.

Haben Sie für die Osterferien auch etwas geplant?

Julia Zlatunic: An Ostern nicht direkt. Einen Monat später, zu den Pfingstferien, haben mein Mann und ich gemeinsam eine Woche frei. Da werden wir mit den Kindern mal in einen Freizeitpark fahren.

Wohnen Sie hier am Sommerwald, weil Sie den Spielplatz hier besuchen?

Niklas: Nein, wir wohnen im Winzler Viertel.

Julia Zlatunic: Wir sind aber gerne am Sommerwald, weil der Spielplatz unserer Meinung nach der schönste der Stadt ist. Er ist schön groß und offen und auch sauber. Man hat hier viel Sonne, und Niklas hat immer Spaß hier.

Und der Große geht mit seinen 15 Jahren wahrscheinlich schon ein bisschen seine eigenen Wege…

Julia Zlatunic (lacht): Ja, mit seinen Kumpels geht er mittlerweile lieber raus. Hierher auf den Spielplatz kommt er nur mit, wenn man ihn zwingt.

Und was haben Sie heute noch vor bei dem schönen Wetter?

Julia Zlatunic: Ich denke, wir bleiben noch etwa eine Stunde hier auf dem Spielplatz, dann gehen wir wieder nach Hause. Später bekommt Niklas noch von einem Freund Besuch, und irgendwann am Abend kommt auch der Papa wieder von der Arbeit.