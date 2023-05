Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Felix Burkhard, Spielertrainer und Top-Torjäger von Tabellenführer SC Busenberg, ist nach einem Urteil der Gebietsspruchkammer für die nächsten beiden Spiele in der Fußball-A-Klasse gesperrt.

Das Sportgericht sah in der Art, wie Burkhard nach einem Tor in der Partie am 12. März gegen den SV Obersimten (4:5 vor 165 Zuschauern) jubelte, ein unsportliches Verhalten. Die Busenberger