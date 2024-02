In der ersten Frauen-Verbandspokalrunde setzte sich Landesligist FSG Wasgau am Sonntag in Hauenstein mit 2:1 (1:0) gegen den eine Klasse höher spielenden TuS Heltersberg durch.

„Wir haben uns den Sieg mit einer konzentrierten, guten Leistung verdient“, stellte FSG-Trainer Robert Schuster fest. Nach der frühen 1:0-Führung durch Nicole Hammers Distanzschuss (3.) habe sich die FSG ein halbes Dutzend weitere gute Möglichkeiten erspielt. Die beste davon vergab Annalena Kehrer per Elfmeter (17.). Heltersberg war fast nur bei Eckbällen gefährlich und glich durch ein Eigentor von Emily Reichel aus (81.). Die Hauensteinerin Annalena Seibel erzielte in der vorletzten Spielminute das 2:1.

Bereits am Mittwoch geht es in Runde zwei weiter. Um 19.45 Uhr erwartet die Frauen-Spielgemeinschaft den Verbandsligisten SG Ingelheim/Drais auf dem Rasen des TV Hauenstein.