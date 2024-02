Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Handballerinnen des TV Hauenstein wollen in der Pfalzliga nicht in die Abstiegszone rutschen. Da kommt eine Aushilfe gerade recht, die eigentlich in Marburg lebt.

Die Handballerinnen des TV Hauenstein stehen vor einem wichtigen Pfalzliga-Heimspiel: Gewinnen sie am Samstag (Anwurf: 18 Uhr) in der Wasgauhalle gegen den Tabellendrittletzten FSG Assenheim/Dannstadt/Iggelheim