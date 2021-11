Polizei und Ordnungsbehörde haben ihre Ankündigung wahr gemacht und in der Nacht auf Samstag mit einem Großaufgebot eine Gaststätte in Waldfischbach-Burgalben kontrolliert. Es hagelte Anzeigen, die Bar wurde geschlossen.

Weil es zuletzt in Waldfischbach-Burgalben im Zusammenhang mit einer im Frühjahr eröffneten Shisha-Bar immer wieder zu Straftaten kam, die im September in einer Massenschlägerei von 40 Personen am Bahnhof gipfelten, hatte die Polizei regelmäßige Kontrollen angekündigt. In der Nacht zum Samstag rückte sie deshalb mit einem Großaufgebot an. Neben der Polizei waren Beamte des Zolls sowie Mitarbeiter des Jugendamts der Kreisverwaltung Südwestpfalz sowie des Ordnungsamts der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben am Einsatz beteiligt. Für den eineinhalbstündigen Kontrollzeitraum war die Hauptstraße rund um die Gaststätte für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Das Personal der Gaststätte und die angetroffenen Gäste wurden auf die Einhaltung von Jugendschutz, Arbeits- und Gaststättenrecht, Schwarzarbeit und Mindestlohnverstöße, verbrauchssteuerrechtliche Verstöße, die geltenden Corona-Regelungen und auf mögliche Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz überprüft.

Zahlreiche Verstöße

Wie die Polizei berichtete, hielten sich zum Zeitpunkt der Kontrolle 39 Personen in der Bar auf, die überprüft wurden. Die Liste der Verstöße, die geahndet werden, ist lang: Es wurden Verstöße nach dem Arbeitsrecht, dem Tabaksteuerrecht, dem Gaststättenrecht, dem Jugendschutzgesetz und gegen die Corona-Auflagen festgestellt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren werden durch die Fachbehörden eingeleitet. Die Gaststätte wurde geschlossen, bis die Auflagen entsprechend der Genehmigung erfüllt werden.