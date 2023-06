Ein Seifenkistenrennen, das bei der Schmalenberger Kerwe bereits eine lange Tradition hat, findet am kommenden Samstag von 10 bis 18 Uhr zum ersten Mal in Pirmasens statt.

Der Verein „Mach mit, für Schmalenberg“ richtet am Samstag, zusammen mit dem AvD-Club Pirmasens ein Seifenkistenfahren an der Automeile auf der Husterhöhe aus. Erwachsene und Kinder ab acht Jahre sollen, neben dem Spaß am Renngeschehen an sich, dazu animiert werden, Werkzeug in die Hand zu nehmen und etwas zu gestalten.

Neben den auf der Automeile ansässigen Autohäusern präsentieren Automobilclubs ihre Oldtimer, Youngtimer oder auch Sportwagen bei der Veranstaltung. Nach Angaben von Michael Heil, dem Pressewart des Vereins „Mach mit, für Schmalenberg“, steht ebenfalls ein Lkw-Abschleppwagen und ein Autokran der Firma Sekoll zum Anfassen und Einsteigen für die Kinder bereit. Rudis Fahrschule aus Pirmasens erklärt den Kindern am Fahrschul-Lkw den sogenannte Toten winkel. „Der AvD-Club ist mit seinem Renngolf, einem Oldtimer-Pannenwagen und einem Fahrsimulator vertreten“, erklärt Heil weiter. Auch die Firma RFK Tuning werde vertreten sein. Zu Besuch habe sich außerdem Jule Kutterer, die amtierende Deutsche Meisterin im Seifenkistenfahren in ihrer Altersklasse, angekündigt. „Allein unser Verein bringt etwa 15 liebevoll gebaute und verzierte Holzkisten auf Rädern mit, mit denen Kinder und Erwachsene ab acht Jahren gegen eine Startgebühr von fünf Euro am Rennen teilnehmen können. Natürlich kann auch jeder seine eigene Seifenkiste mitbringen“, erläutert Heil weiter.

Die Veranstalter rechnen mit 30 Fahrern

Das Rennen, das von circa 13 bis 17 Uhr mit anschließender Siegerehrung stattfindet, erstreckt sich von der Veranstaltungshalle Quasimodo bis zum Kreuzungsbereich am Autohaus Stoltmann. Heil und seine Mitstreiter rechnen an diesem Tag mit bis zu 30 Fahrern, die am Rennen teilnehmen. „Bei uns in Schmalenberg ist das Seifenkistenrennen schon länger zu einem richtigen Spektakel geworden. Uns geht es dabei auch darum, vor allem Kindern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu geben und ihnen zu zeigen, wie man mit dem richtigen Werkzeug eine tolle Seifenkiste baut“, erklärt der Pressewart des Schmalenberger Vereins. Über Dynamikum-Chef Rolf Schlicher sei die Schmalenberger Idee nach Pirmasens gekommen und schließlich auch der Kontakt zum AvD-Club hergestellt worden.

Bis Mitte dieser Woche haben sich laut Heil bereits 15 Fahrer für das Rennen angemeldet, weitere Fahrwillige könnten sich unter der Mailadresse schmalenbergmachmit@gmail.com oder kurzfristig am Renntag selbst anmelden. Wie die Stadt Pirmasens mitteilt, müssen sich Autofahrer wegen des Rennens am kommenden Samstag auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Texas Avenue auf der Husterhöhe ist zwischen dem Kreisel Pestalozzistraße und der Hampshire Avenue zwischen 8 und 21 Uhr für den Verkehr voll gesperrt.