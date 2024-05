Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pirmasens hatte jahrzehntelang einen Zwilling in der DDR. Die Stadt Weißenfels galt dort als das Zentrum der Schuhindustrie. 1926 gab es in der 34.000 Einwohner zählenden Stadt mehr als 5000 Schuhfabrikarbeiter. Heute produziert nur noch ein Betrieb. Weißenfels hat ein großes Schuhmuseum und eine Schuhsammlung, in der jedoch in Bezug auf Pirmasens eine große Lücke klafft.

Die meisten Pirmasenser dürften Weißenfels höchstens von den Autobahnschildern auf dem Weg nach Berlin kennen. Das war mal anders. Kurz vor der Wiedervereinigung gab es