Die „Winechanges“, eine Gruppe von Jungwinzern, die sich im Jahr 2009 auf Initiative von Jan Hock zusammengefunden hat, um erstmals eine repräsentative Probe im Keller des Pfarrgutes auszurichten, hat am Pfingstwochenende ihren 15. Geburtstag gefeiert. Zur „Achtelmeile“ mit elf Winzern aus der Verbandsgemeinde waren viele Gäste in den Deidesheimer Schlosspark gekommen.

Nach vier Jahren auch coronabedingter Pause, haben sich viele Freunde der einheimischen Sekte und Weine gefreut, dass auf der „Achtelmeile“ wieder Wein probiert werden konnten. Stefanie Kern, die Eigentümerin des Schlossparks, hatte ihre Grünfläche im Herzen des alten Ortskerns wieder für dieses gesellige Ereignis zugänglich gemacht. Das Pfarrgut ist nicht mehr dabei, ansonsten besteht die Gruppe seit ihrer Gründung unverändert. Das soll auch so bleiben, denn Neumitglieder soll es keine geben. Es ist eine Generation, die sich spontan gefunden hat. „Wir sind eine Gruppe von Winzern, die direkt nach ihrem Studium oder der Aus- und Weiterbildung in die elterlichen Betriebe eingestiegen sind und so erstmals die Möglichkeit bekamen, auf sich aufmerksam zu machen“, erzählten Ivonne Lucas und Susanne Winterling-Eichberger. Alle Beteiligten eint das Faible für außergewöhnliche Weine und das Bestreben, frischen Wind durch alte Reben wehen zu lassen. Weg von angestaubten Konzepten, fort mit dem elitären Denken. Ihr Credo ist: Wein muss nicht kompliziert sein und schon gar nicht elitär. Vor allem soll Wein eines machen: Spaß!

Der Spaß der Winzer ist spürbar

Der Spaß der Winzer war auch bei der Achtelmeile spürbar. Die Winzer wie Georg Fußer, Markus Spindler, Ivonne Lucas und Susanne Winterling-Eichberger, die am Sektstand zum Geburtstag mit vielen Freunden und Gästen anstießen, stehen für Veränderung – wie das Wort „Changes“ schon sagt. Sie stehen aber auch für den Zusammenhalt einer Generation von Winzerinnen und Winzern aus allen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde, die Freunde sind, und gemeinsame Aktionen initiieren, um auf ihre Sekte und Weine aufmerksam zu machen. Dazu gehören auch gemeinsame Verkostungen für den Fachhandel und die Gastronomie sowie die jährliche Teilnahme bei der ProWein, der weltgrößten Wein-Messe in Düsseldorf.

Die Winechanges werden langsam erwachsen, sie haben sich etabliert und werden geschätzt. Und die Resonanz an den beiden Pfingsttagen im sehr gut besuchten Schlosspark hat gezeigt, dass die Achtelmeile ihren festen Platz gefunden hat. „Da die Feierlichkeiten zur Geißbockversteigerung erst so richtig ab Montag losgehen, haben wir uns entschlossen, uns am Samstag und Sonntag mit der Achtelmeile zu etablieren“, erzählte Georg Fußer. „Ein Glas Wein bei guter Livemusik, was will man mehr“, sprach Markus Spindler vielen Besuchern aus dem Herzen.