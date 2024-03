Als besonders kreativ haben sich die Schüler der Deutschen Schuhfachschule in Pirmasens gezeigt und gleich drei Preise für Nachwuchs-Designer abgeräumt. Beim Junior Award des Bundesverbandes der Schuh- und Lederwarenindustrie konnte dessen Präsident Carl-August Seibel die ersten drei Preise an die jungen Kreativen übergeben. Platz eins erreichte Marielle Lazan mit einem Stiefel aus gebrauchten Jeansjacken und -Hosen. Sie hat erst im September ihre Ausbildung in Pirmasens begonnen. Die 22-Jährige stammt von den Philippinen und ist in Vietnam aufgewachsen, hat aber Wurzeln in Pirmasens – ihr Vater kommt aus der Schuhstadt. Platz 2 belegten gemeinsam Amir Hosseini und Jabok Stegemann, Platz 3 Annemarie Hinghaus. Insgesamt waren 40 Bewerbungen aus dem In- und Ausland eingegangen, von denen am Ende sieben nominiert wurden. Der Schuhunternehmer Carl-August Seibel kündigte an, dass er im Hauensteiner Schuhmuseum, das er ebenfalls leitet, alle eingesandten Schuhe ausstellen werde.