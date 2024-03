Rund 100 Jahre stand auf der Biebermühle der Schornstein des früheren Kraftwerks. Am Dienstag um 14.20 Uhr wurde der 94 Meter hohe Turm gesprengt. Nicht ganz nach Plan.

Nicht mal ein Türschild verrät, was Dieter Cronauer in der Pirmasenser Hohmärtelstraße hervorbringt. Doch wer die unauffälligen Räume betritt, erkennt am Duft: Cronauer ist Konditor. Zugegebenermaßen ein ungewöhnlicher.

Am bekanntesten ist die Pirmasenser Kirchbergwerkstatt. Aber der „Pfälzische Verein für Soziale Rechtspflege“ leistet auch in anderen Projekten soziale Arbeit für Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen. In der Region betreut und begleitet er rund 780 Menschen im Jahr.

Beim Abriss vor einem Jahr lag das Gebäude in Schuttbergen. Jetzt, ein paar Tage vor Ostern, erstrahlt der Wasgau-Markt in der Rodalber Bahnhofstraße in neuem Glanz. Durch den Neubau ist ein Schmuckstück für die Stadt entstanden.

Wegen vorsätzlicher Körperverletzung hat das Amtsgericht Pirmasens einen 22-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von drei Monaten verurteilt. Er hatte einen 18-Jährigen auf dem Münchweiler Kienholzfest ins Gesicht geschlagen. Schwierig gestaltete sich die Vernehmung der Zeugen.

Wattweilers Ortsvorsteher Thomas Körner lässt in Sachen Kehrmaschine nicht locker. Er und sein Ortsbeirat sehen den Eingemeindungsvertrag durch den Beschluss verletzt. Nun gibt es eine Beschwerde bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion.

Seit Jahren ist die Guldenschlucht bei Wattweiler gesperrt. Nun ist in Sachen Sanierung laut Ortsvorsteher Thomas Körner „wieder Bewegung drin“. Und das sowohl auf saarländischer als auch pfälzischer Seite.