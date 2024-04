„Zur Kompensation der Gehölzrodungen“ bei der Erneuerung der Closwegbrücke werden neue Sträucher gepflanzt. Das hat der zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Anfrage mitgeteilt. „Dabei handelt es sich insbesondere um die Wiederherstellung des Sichtschutzes“, teil eine LBM-Sprecherin mit. Es würden ausschließlich heimische und standortgerechte Gehölze verwendet. Die Arbeiten sollen demnach in der kommenden Pflanzperiode – also in den Wintermonaten 2024/2025 erfolgen. Zuletzt hatte es Kritik vom Stadtteilverein Speyer-Süd gegeben, weil eine Böschngstreppe am Rand der Brücke nicht zusätzlich gesichert ist.