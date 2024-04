Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit fünf Jahren nutzt das Ehepaar Rudolf und Nicola Tebeck aus Seligenstadt einen Kastenwagen – den „kleineren Bruder“ eines Wohnmobils – als Reisemittel. Am Wochenende war das Paar in Hornbach beim Wohnmobiltreffen zu Gast. Im Interview mit Jo Steinmetz sprechen sie über Fehler beim Fahrzeugkauf und über das, was auf jeden Fall im Gepäck landen sollte.

Das Ehepaar Tebeck ist mit einem Kastenwagen nach Hornbach gereist, wo auf dem Wohnmobilstellplatz Camping-Liebhaber – insgesamt 31 Fahrzeuge – an einem Treffen teilgenommen