„Ich brauch’ keine Werbung.“ Nicht mal ein Türschild verrät, was Dieter Cronauer in der Hohmärtelstraße hervorbringt. Doch wer die unauffälligen Räume betritt, erkennt am Duft: Cronauer ist Konditor. Zugegebenermaßen ein ungewöhnlicher.

„Ich lebe von Mund-zu-Mund-Propaganda“, erklärt Cronauer und hat dadurch äußerst viel zu tun. Mehr als 150 Kuchen und Torten fertigt er pro