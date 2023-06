Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SC Busenberg startet am Sonntag (Anpfiff: 16 Uhr in Bann) mit der Partie gegen den SV Katzweiler in die Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga Westpfalz.

Im ersten Spiel am Mittwoch in Reichenbach düpierte der TuS Schönenberg, seines Zeichens Vizemeister der A-Klasse Kusel/Kaiserslautern, Katzweiler mit 6:1. „Bei uns fehlten viele Erstmannschaftsspieler,