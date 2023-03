Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die FSG Hauenstein/Rodalben will sich im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in der Frauen-Pfalzliga etablieren. Der TV Thaleischweiler ist als Verbandsliga-Meister einer von gleich drei Aufsteigern, da die Übermannschaft der TSG Haßloch auf-, aber kein Oberligist aus der Pfalz abgestiegen ist. Am Wochenende geht es los.

„Ich denke, dass es diesmal in der Frauen-Pfalzliga kein dominierendes Team geben wird“, sagt Björn Stoll, Trainer der FSG Hauenstein/Rodalben, und fügt hinzu: „Lingenfeld/