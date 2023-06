Wie sicher ist Pirmasens? Neben der Kriminalstatistik spielt das Sicherheitsempfinden der Bürger eine Rolle. Die RHEINPFALZ hat dazu eine repräsentative Umfrage in Auftrag ergeben. Die Ergebnisse liegen nun vor.

Das amerikanische Militär will den Standort Pirmasens aufwerten. Die deutschen Pläne, das Gelände zu entmilitarisieren und als Gewerbefläche auszuweisen, dürften sich damit erledigt haben. Das sind die Pläne der US-Luftwaffe für Pirmasens.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Schleuserkrimininalität im Zusammenhang mit den früheren Bauhilfe-Wohnblocks am Sommerwald dauern an. Wie der Hauptbeschuldigte Betroffene getäuscht haben soll, lesen Sie hier.

Jetzt im Ruhestand, hat der langjährige Reisebüro-Inhaber Frank Schmid eine Menge zu erzählen. Etwa von exotischen Geschäftsreisen und von blauen Wunderpillen.

Mit Car-Sharing will die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land Vorreiter im Südwesten werden. Denn so etwas gibt es hier noch nicht. Bald soll es losgehen. Den Anfang macht ein Neunsitzer, der vor allem für Familien, Gruppen und Vereine interessant ist. Ein Kleinwagen soll folgen.

Der Pirmasenser Stadtwald erhält vergleichsweise viel Geld, um die Ökosysteme zwischen Eisweiher und Hochwald besser zu unterstützen – auch, wenn er explizit nichts tut.

Für die große Liebe hat Mehmet Güler sein Leben in Berlin aufgegeben und ist nach Pirmasens gezogen. Ein Stück der deutschen Hauptstadt lässt der junge Mann in seinen Döner-Imbiss am Wasserturm einfließen.

Zweibrücken braucht fast 40 Hektar Gewerbeflächen, um neue Firmen anzusiedeln. Nun soll in der Nähe des Flugplatzes ein neues Gewerbegebiet entstehen.

Am 8. Juli wird es wieder eine Fahrrad-Demo auf der B10 zwischen Landau und Annweiler geben. Dazu haben Gruppen aufgerufen, die den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße im Biosphärenreservat ablehnen oder generell eine Verkehrswende fordern.

Daniel und Jan Schatzmann aus Waldfischbach-Burgalben haben sich als „Booze Brothers“ mit ihrer mobilen Cocktailbar einen Traum erfüllt.

Marc Schwartz aus Pirmasens lehrt Kampfkunst und Gewaltprävention. Wir haben ihn gefragt, wie man es vermeidet, zum Opfer zu werden und ob der berühmte Tritt zwischen die Beine wirklich hilft.

Bis 2026 will der Landkreis Südwestpfalz drei weitere Grünabfallsammelplätze einrichten. Standorte sollen bei Leimen, bei Weselberg/Schauerberg und im Bereich Bobenthal, Niederschlettenbach und Nothweiler gesucht werden.

Mundart-Autor Wolfgang Ohler verrät, dass seine Musterung bei der Bundeswehr eine viel lustigere Sache war, als man hätte vermuten können.