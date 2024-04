In der Gruppe Nord der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg feierte die TSG Zellertal ein Schützenfest mit sieben verschiedenen Torschützen beim SV Gundersweiler II. In der Gruppe Süd überraschte die Zweitbesetzung des FC Erlenbach die SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II mit einem späten Sieg.

Gruppe Nord

TSG Zellertal II - SV Gundersweiler II 7:1. Zellertals Zweitbesetzung lag bereits nach 15 Minuten mit 2:0 in Führung. Vinzenz Scheu (5.) und Justin Ludwig (15.) erzielten die beiden Tore. Jano Paulat verkürzte aus Sicht der Gäste in der 32. Minute auf 1:2. Die Hausherren stellten allerdings nur vier Minuten später, durch Thorsten Schlierf, wieder den alten Vorsprung her. Noch vor der Pause erhöhten die TSG auch noch auf 4:1 in Form von Christoph Kabs (42.). In Hälfte zwei legte Zellertal drei weitere Tore nach und gewann verdient gegen unterlegene Gundersweilerer. Die weiteren Torschützen der TSG Zellertal II waren Dominik Schreiner (53.), Stefan Kauk (55.) und Conrad Müller (75.).

SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II - FV Kriegsfeld 4:0. Bereits in der 3. Minute traf Felix Krehbiel zur Führung der Hausherren. Ansonsten gestaltete sich die erste Halbzeit sehr ausgeglichen, mit leichtem Chancenplus für die Heimmannschaft. In der 56. Minute baute Lukas Kober die Führung auf 2:0 aus. Mit zunehmender Spielzeit kam die SG Eiche immer häufiger vor das Kriegsfelder Tor. Daraus resultierten zwei weitere Tore kurz vor Ende der Partie. Ulrich Donfack Teujiona (84./ Strafstoß) und Endrit Pllana (85.) trafen zum souveränen 4:0-Heimsieg.

TuS Bolanden II - SG Stetten/Gauersheim II 3:2. Pascal Heilmann traf in der 24. Minute zur Gästeführung, ehe Marcel Kiefer in der 35. Minute zum 1:1-Pausenstand ausglich. In Durchgang zwei drehten die Gastgeber dann die Partie dank des Treffers von Hamidullah Joshanpour (75.) auf 2:1. Arthur Mukim (75.) erhöhte auf 3:1. Niklas Jacob gelang zwar der Anschlusstreffer in der 82. Minute, eine Schlussoffensive der Gäste kam jedoch nicht mehr zustande und der Dreier blieb in Bolanden.

TuS Finkenbach/Waldgrehweiler - SG Appeltal II 6:0. Die Hausherren legten wie gewohnt mit schnellem Offensivfußball los und führten bereits nach 18 Minuten mit 3:0. Nils Schlemmer (10., 17.) und Lukas Hautz (18.) trafen zur frühen Führung. Jens Eich erhöhte mit dem Pausenpfiff auf 4:0. Die Gäste hielten mit allem was sie bieten konnten dagegen, hatten gegen die mit Abstand beste Offensive der Liga allerdings in allen Belangen das Nachsehen. In Hälfte zwei ließ die Chancenverwertung der Gastgeber ein wenig nach, legten gegen Ende der Partie aber noch zwei weitere Tore nach. Erneut Nils Schlemmer (81.) und Steven Huff (87.) trafen zum 6:0. Der vorzeitig als Meister feststehende TuS Finkenbach/Waldgrehweiler spielt bislang eine perfekte Saison mit voller Punkteausbeute aus 19 Spielen. Der Mannschaft von Spielertrainer Silas Schlemmer kann nun etwas Seltenes gelingen: Sie haben bei noch vier ausstehenden Spielen die Chance, die Saison mit einer hundertprozentigen Siegquote zu krönen. Zudem steht das Team im Kreispokalfinale gegen den SV Gundersweiler.

SSV Dreisen - SG Eintracht Kaiserslautern II 1:6. Nach leichten Anlaufschwierigkeiten und mehreren vergebenen Großchancen der Gäste brachte Christopher Fodor die Eintracht nach einer halben Stunde in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Pawel Wasiak auf 2:0. Den Hausherren gelang wiederum nur fünf Minuten später der Anschlusstreffer, ehe erneut Christopher Fodor (45.) den alten Abstand wiederherstellte. Der haushohe Favorit machte dort weiter, wo er aufhörte und erhöhte direkt nach Wiederanpfiff in Form von Marius Schulz (46.) auf 4:1. Erneut Pawel Wasiak (71.) und Thomas Asel (82.) besiegelten mit ihren beiden Treffern den 6:1-Auswärtserfolg. Die SG Eintracht Kaiserslautern II bleibt somit weiterhin auf dem Relegationsplatz, mit einem Punkt Vorsprung vor der TSG Zellertal II.

Gruppe Süd

SG Siegelbach/Erfenbach III - SV Mehlbach 2:4. Der Tabellendritte SV Mehlbach sah sich nach 27 Minuten einem Rückstand beim Tabellenschlusslicht entgegen. Tim Keller brachte die Hausherren in Führung. Noch vor der Pause glich Niclas Hellriegel in der 36. Minute aus. Der SVM kam deutlich besser aus der Kabine und traf in den ersten fünf Minuten nach Wiederanpfiff gleich zweifach. Dennis Grad (47.) und Ali Teltik (50.) drehten die Partie zugunsten der Gäste auf 3:1. Die Gastgeber hatten die Antwort darauf allerdings parat, Francis Osagie traf in der 55. Minute zum Anschluss. In der 84. Minute entschied Christopher Heinrich die Partie dann endgültig mit seinem Treffer zum 4:2-Auswärtssieg des SV Mehlbach. Mit dem Sieg springt Mehlbach auf den Relegationsplatz, da der direkte Konkurrent SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II an diesem Spieltag punktlos blieb.

FC Erlenbach II - SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II 1:0. Die Partie zwischen dem Tabellenachten FC Erlenbach II und dem Tabellenzweiten SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II blieb lange torlos. Erst in der 89. Minute war es Ruben Stinner, der mit dem einzigen Treffer des Tages die Partie zugunsten der Gastgeber entschied. Durch die Niederlage rutscht die SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II auf Platz drei der Tabelle ab.

VfL Kaiserslautern II - FSV Kaiserslautern 2:3. Jochua Schoppa (17.) und Ramses Kenfack (22.) stellten die Weichen früh auf Heimsieg. Die Gäste zeigten Moral und trafen nur sechs Minuten später, in Form von Jonas Nothof, zum Anschluss. Obendrauf sah ein Akteur des VfL in der 33. Minute die Rote Karte. In Hälfte zwei nutzte der FSV mit zunehmender Spielzeit die Überzahl immer mehr aus und belohnte sich dafür. Dennis de Leon erzielte in der 65. Minute den Ausgleich. Der Toptorschütze des FSV, Enrico Igel, erzielte dann in der letzten Minute des Spiels den umjubelten Siegtreffer. Nachdem der VfL Kaiserslautern II im Hinspiel den späten Sieg feierte, kann der FSV Kaiserslautern somit das Rückspiel im Stadtduell für sich entscheiden.

TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II - TuS Ramsen II 4:1. Die Gastgeber lagen nach einem Doppelschlag von Georg Rhein (23./ Strafstoß) und Noah Schulz (24.) mit 2:0 in Front. Steffen Kosolowski verwandelte auf der anderen Seite einen Strafstoß in der 80. Minute, die Finkenbacher hatten jedoch die Antwort darauf direkt parat und gewannen dank der Tore von Lukas Hautz (84.) und Noah Schulz (90.) verdient mit 4:1.

NMB Mehlingen-Baalborn II - SG Eintracht Kaiserslautern 4:0. Ein überragender Dennis Stortz entschied die Partie mit seinen vier Treffern zugunsten des NMB. Mit jeweils zwei Toren in beiden Halbzeiten (7., 36., 52., 90.+2) bescherte er seiner Mannschaft den verdienten Heimsieg.

SV Mölschbach II - SG Frankenstein/Weidenthal 0:4. Der Tabellenführer ließ nichts anbrennen und führte bereits zur Pause mit 3:0. Mit einem weiteren Treffer zum 4:0 in der 67. Minute war die Partie dann endgültig entschieden. Die Treffer für die SG Frankenstein/Weidenthal erzielten Daniel Schmitt (22., 34.), Jan Wolf (26.) und Dennis Schwender (67.).