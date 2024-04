In der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken West bleibt der SV Hornbach im Aufstiegsrennen auf Kurs und gewinnt in der Fremde. Der FC Kleinsteinhausen und die TSG Mittelbach-Hengstbach zeigten vor heimischem Publikum jeweils einen Gala-Auftritt. In der Ost-Gruppe musste eine Partie abgebrochen werden.

Gruppe West

SV Ixheim U23 - SV Martinshöhe II 1:3. Luca Stegner brachte die Hausherren in der vierten Spielminute in Führung. Zum 1:1-Pausenstand egalisierte Marc-Adriano Grigoli in Minute 21. Nach dem Seitenwechsel gelang es den Gästen, die Partie zu drehen. Marcel Bütow (53.) und Christopher Arzt (85.) netzten zum 3:1-Auswärtssieg.

SVN Zweibrücken II - SV Hornbach 0:1. Der Treffer von Ibrahima Jallow in der 14. Minute reichte dem SV Hornbach unter dem Strich, um den knappen Erfolg in der Fremde zu verbuchen. Damit marschieren die Gäste weiterhin mit großen Schritten dem Aufstieg entgegen.

FC Kleinsteinhausen - SG Maßweiler-Höhmühlbach II 5:0. Die Hausherren zeigten besonders in der ersten Hälfte einen furiosen Auftritt. So führten sie nach einem Eigentor (4.), einem Doppelpack von Begir Qela (13., 30.) und einem Treffer von Negjmedin Qela (43.) bereits zur Pause mit 4:0. In der Schlussphase netzte erneut Begir Qela zum 5:0-Endstand (77.).

TSG Mittelbach-Hengstbach - SV Großsteinhausen II 5:1. Tim Bauer brachte die Gastgeber in der achten Minute in Front, Jens Busse netzt allerdings im Anschluss zum Ausgleich (23.). Danach gelang es der TSG jedoch, die Weichen noch im ersten Durchgang auf Sieg zu stellen, so trafen Durmus Demirel (27.) und Timmy Hasslocher (32.). Nach Wiederanpfiff brachten zwei weitere Treffer von Durmus Demirel (56., 84.) den deutlichen Heimsieg.

TuS Wattweiler - SG Wallhalben-Mittelbrunn 0:2. Die Gäste kamen dank einer ordentlichen Leistung zum 2:0-Erfolg in der Fremde. Der TuS Wattweiler hingegen schaffte es im Heimspiel nicht, auf die Anzeigetafel zu kommen und musste sich am Ende geschlagen geben.

Gruppe Ost

In der C-Klasse Ost steht der SV Lemberg/TuS Winzeln II nach einem Sieg beim FV Münchweiler II auf Platz eins. In aussichtsreicher Position folgt die SG Kröppen/Vinningen mit zwei Spielen weniger auf dem Konto und ein Punkt hinter dem Spitzenreiter.

SG/ASV Glashütte/SG Eppenbrunn - SV Hilst II 1:0. Im Duell der Punktgleichen gab es einen knappen Heimsieg am Samstag. Patrick Höh kam in der achten Minuten der zweiten Spielhälfte zum Tor des Tages. Damit rückt die Spielgemeinschaft vom neunten auf den achten Tabellenplatz vor.

FV Münchweiler II - SV Lemberg/TuS Winzeln II 2:0. Mit dem Auswärtssieg übernimmt das Gästeteam die Tabellenführung. Marcel Heim traf nach zehn Spielminuten zum 1:0, und zehn Minuten vor Spielende sicherte Lukas Wasem den Gästen den Auswärtssieg.

SV 53 Rodalben - SG Kröppen/Vinningen 1:3. Jan Kupper brachte nach sechs Spielminuten im Topspiel des Tages die Gäste in Front. Nach einer Stunde Spielzeit verwandelte Nino Pfundstein einen Foulelfmeter zum 1:1, und im Anschluss drängte Rodalben auf den Sieg. Eine Viertelstunde später folgte allerdings mit einem Doppelschlag die Vorentscheidung für die Gäste zum Auswärtssieg. In dem ziemlich ausgeglichenen Spiel trafen Rodion Daut (74.) und Kupper (77.) mit seinem zweiten Tor für die Gäste.

SpVgg Ludwigswinkel - TuS Rumbach abgebrochen. Nach mutmaßlich hartem Foul und schwerer Verletzung eines Spielers aus Ludwigswinkel sowie einer Rudelbildung wurde die Begegnung vom Unparteiischen nach circa 30 Spielminuten beim Stand von 0:0 abgebrochen.

SG Pirmasens - FC Rodalben II abgesagt. Die Spielgemeinschaft sagte das Heimspiel gegen den Tabellenführer FC Rodalben II ab.