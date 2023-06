Für die große Liebe hat Mehmet Güler sein Leben in Berlin aufgegeben und ist nach Pirmasens gezogen. Doch Berlin bleibt im Kopf und ein Stück der deutschen Hauptstadt lässt der junge Mann in seinen Döner-Imbiss am Wasserturm einfließen.

Mehmet aus Berlin, Yasemin in Pirmasens. Trotz der Entfernung von über 700 Kilometer fanden sie zueinander; über die langjährige Bekanntschaft der Eltern. Bei einem Besuch in Pirmasens hat es zwischen den jungen Leuten gefunkt. Seit 2021 sind sie verheiratet und haben sich hier eine Existenz aufgebaut. „Ich wollte nicht unbedingt nach Berlin, deswegen ist er hier geblieben“, erzählt Yasemin, warum sie am Wasserturm einen Döner-Imbiss-Shop betreiben, der im Januar eröffnet wurde. „Er hat zwar Berlin verlassen, aber eigentlich doch nicht“, sagt seine Frau. „Berlin bleibt weiterhin in seinem Kopf und er mag die Stadt so sehr, dass wir unser Geschäft ’Berliner Döner Burger Kebab’ genannt haben, quasi eine Erinnerung an Berlin.“ Und Mehmet bekräftigt: „Ich bin für meine Traumfrau nach Pirmasens gekommen. Ohne sie wäre ich sicherlich nicht hier.“

Mehmet Güler verließ die Türkei 2015, nach seinem 18. Geburtstag. Erste Station war allerdings nicht Deutschland, sondern Polen, wo er drei Jahre lang lebte. Mit 21 Jahren kam er in die Bundesrepublik und wohnte seither in Berlin. Da gab und gibt es Verwandtschaft, Bekanntschaften und Familienangehörige. In Berlin begann auch sein Leben als Döner-Verkäufer im Schnell-Imbiss eines Onkels. „Ich habe bei Null angefangen“, erinnert er sich. „Beim Döner-Verkauf gibt es keine Ausbildung. Ich habe den anderen über die Schulter geschaut und viel gelernt.“

Kalbfleisch kommt aus der Hauptstadt

Da konnte der Tag ganz schön lang sein. Denn in Berlin ging’s rund und das nicht nur sprichwörtlich, sondern 24 Stunden lang war das Geschäft geöffnet. Seine Arbeitszeit betrug aber normalerweise acht Stunden, wenn reger Geschäftsbetriebe herrschte, waren auch schon mal zehn, zwölf Stunden drin. Für Mehmet hat sich die Arbeitszeit in Pirmasens nicht wesentlich geändert. „Er muss früher kommen, um alles vorzubereiten, es muss sauber gemacht werden. Da sind zwölf Stunden das Minimum“, sagt Yasemin Güler. Und Mehmet Güler verweist darauf, dass er die Salate zubereiten muss, die hausgemachten Soßen (fünf verschiedene) und vieles mehr. Es gibt zahlreiche Essens-Variationen und stets „in guter Qualität“, versichert er. Für die Zubereitung seiner Döner lässt er sogar Kalbfleisch aus Berlin kommen. Für die muslimischen Kunden bezieht er Fleisch, das gemäß des Halal-Standards verarbeitet wurde. Dies wurde ihm auch von der Lieferfirma zertifiziert. Auch die „kleinen“ Kunden kommen nicht zu kurz: „Bei uns gibt es Kinderteller, Kinder-Überraschungsboxen mit Fleisch und Pommes drin, mit Nuggets und Pommes und als Zugabe noch Lollis drin oder auch Luftballons. Wir sind möglicherweise die einzigen unter den Pirmasenser Dönerläden, die das anbieten.“

Für die Eröffnung des Ladengeschäftes am Wasserturm, direkt an der Bushaltestelle Rodalber Straße 123, haben die Gülers einen mittleren fünfstelligen Betrag investiert. Und sehr viel Eigenarbeit reingesteckt. Aber auf Dauer ist das Geschäft mit nur zwei Leuten kaum zu schaffen. „Wir suchen noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Mehmet Güler. „Wenn wir jemanden finden, werden wir auch Essen ausfahren. Das ist jetzt nicht möglich. Momentan geht nur Essen auf Bestellung und abholen.“ So wird wohl noch längere Zeit „unsere Freizeit aus unserem Geschäft bestehen“, sagen beide. Denn selbst samstags, am Ruhetag, sind sie oft bis abends in ihrem kleinen Betrieb.

Öffnungszeiten

Montags bis freitags: 11 bis 21.30 Uhr. An Feiertagen von 10.30 bis 21.30 Uhr. Sonntags 13.30 bis 22 Uhr. Samstags ist Ruhetag.

Telefon: 06331-7280206 bzw. 7268037.