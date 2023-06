Der Pirmasenser Stadtwald erhält vergleichsweise viel Geld, um die Ökosysteme zwischen Eisweiher und Hochwald besser zu unterstützen. 176.000 Euro gibt es vom Bund. Das Geld fließt unter anderem, wenn der Forst explizit nichts tut.

Der Stadtwald sei bereits viel besser für den Klimawandel gerüstet als andernorts, betonte Bürgermeister Michael Maas am Montag, als die Förderzusage für das Programm zum Umbau des Waldes gemäß dem klimaangepasstes Waldmanagement präsentiert wurde. Es brauche aber noch mehr und hier helfe das Geld vom Bund, mit dem der Forsthaushalt der Stadt massiv aufgestockt werden kann. In der Regel sorgt der Forst durch Holzverkauf für einen Umsatz von rund 90.000 Euro im Jahr. Von der „Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe“ des Bundes gibt es jetzt vier Jahre lang jedes Jahr 44.000 Euro, was Forstamtsleiter Florian Kemkes freut, da er bisher nur Einnahmen aus dem Verkauf hatte und jetzt für „Ökosystemleistungen“ bezahlt werden könne. Der Wald sei schließlich nicht allein Holzlieferant sondern sorge für Sauerstoffproduktion, biete Lebensraum für Tiere und kühle die Stadt. Außerdem werde der Regen gefiltert und zurückgehalten. Die Wasserrückhaltung interessiert Maas besonders, der den Wald für den Hochwasserschutz mehr nutzen möchte.

Für die Schwammfunktion des Waldes könne beispielsweise mehr Totholz im Wald verbleiben, erläuterte Kemkes. „Das sieht dann nicht mehr so aufgeräumt aus wie früher“, wirbt der Forstamtsleiter um Verständnis für liegengebliebene Kronen bei einer Durchforstung. Wobei der Forst hier immer aufpassen müsse, um nicht gleichzeitig die Waldbrandgefahr zu verstärken, schränkt er ein. Weitere Maßnahmen für die Wasserrückhaltung müssten erkundet werden. Hier habe die Stadt aber fünf Jahre Zeit. „Mal sehen, wo das Sinn ergibt“, so Kemkes.

Wald soll „stabiler“ werden

Weitere Projekte im Rahmen der Förderung sind die Schaffung von Biotopbäumen oder dass der Forst in bestimmten Bereichen einfach 20 Jahre lang mal nichts mehr tut. Aus der Nutzung nehmen, nennt Kemkes diese Vorgehensweise. In anderen Bereichen will der Forst Monokulturen mit Mischwaldbäumen „unterbauen“, wie es der Forstamtsleiter beschreibt. Darunter ist die Anpflanzung von Kastanien und anderen klimaresistenteren Arten in Monokulturen gemeint. Bei Niedersimten und im Großheimer Tal könnten so 3,5 Hektar Fichtenwald stabiler aufgestellt werden. Das Ziel sei, dass künftig in allen Flächen des 435 Hektar großen Stadtwalds fünf verschiedene Baumarten zu finden sein sollten, damit beim klimabedingten Ausfall einer oder zweier Arten nicht die ganze Fläche kahl wird, erläuterte Maas.

Der Bürgermeister denkt aber über den Wald hinaus und will den Rohstoff Holz mehr einsetzen. Als Beispiel nannte Maas am Montag die neue Turnhalle des TVP, die in Holzbauweise besonders nachhaltig werden soll.