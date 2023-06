Am Samstag, 8. Juli, wird es wieder eine Fahrrad-Demo auf der B10 zwischen Landau und Annweiler geben. Dazu haben Gruppen aufgerufen, die den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße im Biosphärenreservat ablehnen oder generell eine Verkehrswende fordern, beispielsweise der BUND und seine französische Partnerorganisation Alsace nature, die BI Queichtal, der Allgemeinde Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), die Umweltgruppe der Uni Landau sowie die örtlichen Gruppen von Fridays for Future und Greenpeace. Sie fordern ein Umdenken wegen der Klimakrise und eine sozialverträgliche Mobilitätswende. Start ist um 14 Uhr auf dem Alten Messplatz in Landau. Von dort soll es über die gesperrte Bundesstraße nach Annweiler gehen. Eine solche Demo hatte es bereits 2021 gegeben.