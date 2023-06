Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das amerikanische Militär will den Standort Pirmasens aufwerten. Die deutschen Pläne, das Gelände zu entmilitarisieren und als Gewerbefläche auszuweisen, dürften sich damit erledigt haben. In den kommenden Jahren will die US-Luftwaffe auf der Husterhöhe kräftig investieren.

35 Millionen Dollar haben die USA laut einer Mitteilung in den vergangenen drei Monaten in die Modernisierung des Areals investiert. In diesem Jahr sollen noch weitere 6,5 Millionen