Bis 2026 will der Landkreis Südwestpfalz drei weitere Grünabfallsammelplätze einrichten. Standorte sollen bei Leimen, bei Weselberg/Schauerberg und im Bereich Bobenthal, Niederschlettenbach und Nothweiler gesucht werden.

Derzeit gibt es im Kreis zehn Recyclinghöfe und drei Sammelstellen, bei denen Grünabfälle abgegeben werden können. Drei Sammelstellen – in Bechhofen, Hornbach und im Lemberger Ortsteil Kettrichhof – sind in Planung. Mit der Einrichtung von drei weiteren Sammelstellen folgt der Kreis dem Abfallwirtschaftsplan des Landes Rheinland-Pfalz. Darin ist vorgesehen, je 5000 Einwohner oder je 25 Quadratkilometer Fläche einen Sammelplatz vorzusehen. Legt man die Einwohnerzahl von 95.000 zugrunde, dann ergibt sich eine Zahl von 19 Sammelplätzen. Somit besteht im Landkreis noch ein Bedarf für drei weitere Einrichtungen.

Schon vor dem Bau und der Planung der Sammelstellen in Trulben, Bechhofen, Hornbach und auf dem Kettrichhof hat der Kreis weitere Standorte ermittelt. Bedarf wurde in den Bereichen Leimen in der Verbandsgemeinde Rodalben, Bobenthal, Niederschlettenbach und Nothweiler in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland und Weselberg/Schauerberg in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben gesehen. Dort will der Kreis nach dem Vorbild der Pilotanlage in Trulben Grünabfallsammelstellen als umzäunte Flächen ausweisen, sie sollen immer freitags und samstags geöffnet sein und von Mitarbeitern vor Ort betreut werden.

Der Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss des Kreises wird sich am Mittwoch mit dem Thema befassen. Stimmt er den Plänen zu, sollen mit den genannten Gemeinden Gespräche über geeignete Flächen für die Grünabfallsammelstellen geführt werden.