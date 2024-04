„Wir stellen in letzter Zeit verstärkt fest, dass sich Jugendliche auf dem Schulsportplatz aufhalten“, sagte die Leiterin der Grundschule Fehrbach am vergangenen Montag beim Stadtgespräch mit der Stadtspitze. Allerdings bleibe es nicht beim bloßen Aufhalten, sondern da gehe auch manchmal ziemlich rustikal zur Sache. Letztens wurde die neue Tür der Damentoilette im Gebäude zerstört. Ein erheblicher Schaden, wie Ortsvorsteher Christian Mühlbauer informierte. Zudem gebe es noch ein paar Stellen im Ort, „wo wir Probleme mit diesen Jugendlichen haben“.

Beigeordneter Denis Clauer hat in dieser Angelegenheit mit dem Ordnungsamt gesprochen, das zusammen mit der Polizei öfter mal den Fehrbacher Schulbrennpunkt soll, auch zu den frühen Stunden zwischen 16 und 17 Uhr. Oberbürgermeister Markus Zwick meinte dazu: „Es wäre natürlich gut, wenn man herausfinden könnte, um wen es sich bei den Jugendlichen handele. Denn wir haben auch Schulsozialarbeit, wir haben Straßensozialarbeit, offene Jugendarbeit in der Stadt. Diese Sozialarbeiter sind auch in Fehrbach unterwegs. Es gibt verschiedene Ansätze, diesem Treiben Einhalt zu bieten, sei es durch das Ordnungsamt, die Polizei, aber auch durch unsere Sozialarbeiter.“ Die Stadt sei zudem dabei, die letzten Stellen der Kita- und Schulsozialarbeit zu besetzen. Aber auch auf diesem Gebiet mussten Prioritäten gesetzt werden.

Gleichwohl sagten OB Zwick und Beigeordneter Clauer zu, sich um das Problem zu kümmern; zumal die Namen zweier Jugendlicher bereits bekannt sind.