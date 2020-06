Zum ersten Mal seit 13 Jahren hat am vergangenen Samstag wieder eine Mannschaft des Tennisclubs Herschberg ein Ligaspiel bestritten.

Seit dem 4:17 der Damen gegen Heltersberg am 17. Juni 2007 wurde auf den zwei Kunstrasenplätzen an der Bürgerhalle kein Mannschaftsspiel mehr ausgetragen. Dem kleinen Verein mangelte es an Spielerinnen und Spielern, um in einer Altersklasse wenigstens ein Viererteam melden zu können. Ein Herrenteam gab es in Herschberg gar seit 1997 nicht mehr.

Nur Singer siegt

Nun hat der aktuell rund 90 Mitglieder zählende Club ein Herren-40-Team auf die Beine gestellt. Zwei ehemalige Spieler des aktuell keine Mannschaft mehr stellenden TC Grün-Weiß Waldfischbach-Burgalben, Jörg Prokein und Ex-Handball-Regionalligatorhüter Thomas Singer, schlugen im Premierenmatch in der B-Klasse gegen den 1. TC Weilerbach III auf den Positionen eins und zwei auf. Prokein unterlag glatt, Singer kämpfte sich nach einem 5:7 im ersten Satz noch zu einem Sieg im Match-Tiebreak. Alexander Höh und Sascha Schmidt verloren ihre Einzel, die beiden Doppel gingen auch an die Gäste. Damit hieß es am Ende 2:12.

Corona-Bedingungen

Das Premierenspiel zog durchaus Publikum an, doch schauten die Leute meist von einem angrenzenden Feldweg aus zu. „Händedesinfektion und Adresse abgeben – das will nicht jeder“, verwies der zweite Vorsitzende des TCH, Patrick Sema, auf die Corona-Bedingungen. Er hatte auf der Mini-Tribüne vorsorglich mit Farbe Bereiche für Besucher (weiß), Gästespieler (gelb) und Heimmannschaft (rot) aufgesprüht. Nach dem Spiel durfte immer nur ein Spieler in die Dusche, das abschließende gemeinsame Essen war kein Problem, da bei zwei Viererteams die Corona-Grenze von zehn Personen pro Gruppe nicht überschritten wird. Nächsten Samstag (14 Uhr) erwarten die Herschberger Grün-Weiß Münchweiler.