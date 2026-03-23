Nach Mitternacht fällt die Entscheidung: Berno Dos Santos erklärt den Sieg. Ihre Liste dominiert den Rat, Olive spricht von einer gespaltenen Stadt.

Bis nach Mitternacht zog sich der Wahlkrimi in der Pirmasenser Partnerstadt Poissy. Gegen 1 Uhr meldete sich die alte und neue Bürgermeisterin Sandrine Berno Dos Santos und verkündete ihren Sieg. Sie setzte sich in der Stichwahl mit 53 Prozent der Stimmen gegen ihren einstigen Weggefährten und Herausforderer Karl Olive durch.

Im neuen Stadtrat stellt die Liste von Berno Dos Santos 33 der 43 Sitze, zehn entfallen auf die Liste von Olive. Die Linke geht leer aus. Grund ist das besondere französische Wahlrecht: Für die Vergabe der Stadtratssitze werden nur die Kandidaten der Stichwahl berücksichtigt. In die Stichwahl kommt nur, wer im ersten Wahlgang mindestens zehn Prozent der Stimmen erreicht.

Olive erklärte in einer ersten Stellungnahme: „Die Linke hat Poissy verloren.“ Er habe in elf von 27 Wahlbezirken vorn gelegen. Poissy sei gespalten, so Olive.