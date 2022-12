Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr vielleicht noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Sophie-Charlott Hempel aus Pirmasens, die für den Ersten Golfclub Westpfalz in der 2. Damen-Bundesliga spielt.

Die Vorweihnachtszeit verbringt die 24-Jährige in Spanien. Dort geht sie ihrer Leidenschaft nach, dem Golfspielen. „Ein Ziel für nächstes Jahr ist es, Golf-Profi zu werden. Ich habe vor, 2023 die Tour in Spanien zu spielen und einen Platz in der Ladies-Tour zu bekommen“, sagt Hempel. Sie könne sich aber auch vorstellen, in den USA, wo sie einige Jahre studiert hatte, Turniere zu bestreiten. Aktuell versucht sie, die Rahmenbedingungen für sich zu verbessern: „Ich bin auf Sponsorensuche.“

Auch ihre Gesundheit ist ihr ein großes Anliegen. Denn seit fast zwei Jahren plagen sie Schmerzen im Handgelenk. „Ich bin jede Woche in Behandlung gewesen, konnte deshalb nicht so viel trainieren. Ich hoffe, ich kann ohne Probleme durchstarten“, erklärt Hempel, die so erfolgreich College-Golf spielte und mit dem Hitscherhof-Team den Klassenverbleib in der Zweiten Bundesliga anvisiert. Auch das Masterstudium in Organisations- und Wirtschaftspsychologie will Hempel im nächsten Jahr angehen.