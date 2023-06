Pirmasenser Vereine starten beim Landespokal Final-Four der DKBC-Kegler: Heute ab 10 Uhr treffen im Kegelcenter Mutterstadt mit dem Regionalliga-Aufsteiger Rapid Pirmasens und dem Rheinland-Pfalzligisten KSC Pirmasens zwei ambitionierte Teams auf die alteingesessenen Regionalliga-Teams KV Grünstadt und Kegelfreunde Sembach.

Zuerst werden die Partien vor Ort ausgelost, dann starten ab 10 Uhr die beiden Halbfinal-Begegnungen. Die beiden Sieger treffen um 14 Uhr im Finale aufeinander, die Verlierer spielen um Platz drei. Nicht nur der Titel zählt, denn die Mannschaften auf den Rängen eins bis drei qualifizieren sich für den überregionalen Pokalwettbewerb 2023/24.

„Wir sind heiß und treten als unterklassige Mannschaft in Bestbesetzung an. Dabei reisen wir mit großem Anhang an. Mit dabei sind auch unsere Neuzugänge Marco Hüther, Fabian Hüther und Marcel Benoit, die richtig reinschnuppern können“, drückt KSC-Mannschaftskapitän Uwe Bernhard Entschlossenheit aus.

Rapid-Sportwart Michael König unterstreicht: „Natürlich wollen wir den Pokal gewinnen, aber ich denke, dass dort vier ebenbürtige Mannschaften auflaufen und jeder jeden schlagen kann. Schade, dass Andreas Christ, Frank Hiestand und Horst Köckritz fehlen. Wichtig ist das erste Spiel. Wenn man das gewinnt, dann ist man sicher im DKBC-Pokal.“

DIE AUFGEBOTE

KSC Pirmasens: Nicolas Matheis, Kai Jung, Uwe Bernhard, Christian Müller, Dominik Müller, Franz Ritsert, Eddy Hildebrand, Marco Hüther, Fabian Hüther, Marcel Benoit.